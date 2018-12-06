مقتل مسلحين في ضربة أميركية بالصومال

أعلن الجيش الأميركي أنه قتل أربعة مسلحين في ضربة جوية ضد حركة الشباب في محيط أودهيجل بالصومال في إطار عملياته لدعم مساعي الحكومة لكسر شوكة المتشددين.

وقالت قيادة الجيش الأميركي في أفريقيا في بيان أصدرته في وقت متأخر الأربعاء إن الضربة نفذت في الرابع من ديسمبر/ كانون الأول.

وأضافت أن القصف كان ردا على تعرض القوات الأميركية وشركائها لهجوم.

وجاء في البيان: "تقييمنا الحالي هو أن الضربة قتلت أربعة مسلحين من دون أن يسقط أي مدني".

وتنفذ الولايات المتحدة ضربات جوية من حين لآخر في الصومال دعما للحكومة المدعومة من الأمم المتحدة هناك والتي تحارب ضد تمرد حركة الشباب منذ سنوات.