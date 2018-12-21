طالبت الولايات المتحدة وكندا الجمعة الصين بـ "الإفراج فورا" عن كنديين احتجزتهما السلطات الصينية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية روبرت بالادينو في بيان "نعبر عن قلقنا العميق إزاء اعتقال الحكومة الصينية كنديين إثنين ونطالب بالإفراج عنهما فورا".

وكانت الصين قد أوقفت كنديين بعيد توقيف السلطات الكندية مسؤولة كبيرة في مجموعة هواوي الصينية.

من جانبها نددت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند في أوتاوا باحتجاز بكين "اعتباطيا" المواطنين الكنديين وطالبتها بـ "الإفراج فورا" عنهما.

وأفادت فريلاند أن "كندا بلد تحكمه دولة القانون" و"كندا باشرت إجراء قضائيا عادلا ونزيها وشفافا بحق مينغ وانتشو، المديرة المالية لشركة هواوي".

وقال بيتر نافارو المستشار التجاري للبيت الأبيض إن واشنطن وبكين قد لا تتوصلان إلى اتفاق للتجارة في ختام فترة تفاوض مدتها 90 يوما ما لم توافق بكين على إصلاحات واسعة لسياساتها الاقتصادية.

وأكد نافارو في مقابلة الجمعة مع صحيفة نيكي اليابانية أنه سيكون "من الصعب" إبرام اتفاق بدون أن تكون الصين جاهزة لإصلاح شامل لسياساتها للتجارة والصناعة.