الصين: اعتقال 13 ألفا في شينجيانغ منذ 2014

قالت السلطات الصينية إنها ألقت القبض على ما يقرب من 13 ألف شخص وصفتهم بـ"الإرهابيين" في منطقة شينجيانغ ذات الغالبية المسلمة منذ 2014 وفككت مئات "العصابات الإرهابية."

وأدرجت هذه الأرقام في تقرير حكومي حول الوضع في الإقليم المضطرب والواقع في شمال غربي البلاد، في مسعى للرد على الانتقادات المتزايدة حول اعتقال ما يقرب من مليون شخص من أقلية الأويغور وغيرها من الأقليات العرقية ذات الغالبية المسلمة.

وتصف الصين المعسكرات بأنها مراكز تدريب مهني وتقول إن المشاركة فيها طوعية، فيما يقول معتقلون سابقون إنهم احتجزوا في ظروف سيئة وأجبروا على التخلي عن الإسلام وإعلان ولائهم للحزب الشيوعي الصيني.

وجاء في التقرير المطول والصادر الاثنين إن "القضاء على التطرف على أسس قانونية" في شينجيانغ قد نجح في كبح صعود وانتشار التطرف الديني.

وذكر تقرير وزارة الخارجية الأميركية عن الحريات في العالم الذي صدر الأربعاء أن الحكومة الصينية كثفت في العام الماضي حملتها ضد اقلية الأويغور المسلمة في إقليم شينجيانغ واحتجزت بشكل تعسفي 800 ألف شخص، وربما أكثر من مليوني شخص في معسكرات احتجاز، بهدف محو هوياتهم الدينية والعرقية.

وشملت انتهاكات حقوق الإنسان في الصين أيضا عمليات القتل التعسفي وحالات الاختفاء القسري والتعذيب.

وذكر التقرير أن قمع الحكومة الصينية للحريات تفاقم خاصة في منطقة التبت ذاتية الحكم.