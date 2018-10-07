الصين تحقق مع رئيس الإنتربول.. وزوجته: أرسل صورة سكين

قالت لجنة الرقابة الوطنية، وهي مؤسسة حكومية صينية تحقق في جرائم فساد، إن مينغ هونغوي، رئيس الشرطة الدولية (الإنتربول) الذي توارى عن الأنظار يخضع للتحقيق "للاشتباه في انتهاكه القانون".

وكانت زوجته غريس مينغ قد قالت للصحافيين الأحد إنه كان قد أرسل لها صورة سكين قبل أن يختفي خلال رحلته إلى الصين الشهر الماضي.

وأعربت مينغ في أول تصريحات علنية في مدينة ليون الفرنسية، حيث مقر الإنتربول، عن اعتقادها أن إرسال صورة السكين كان محاولة منه لإبلاغها أنه في خطر.

وقالت إنها لم تتواصل معه منذ رسالة أرسلها لها في 25 أيلول/سبتمبر الماضي قبل أربع دقائق من إرسال الصورة وكانت تقول: "انتظري مكالمتي".

وأوضحت أنها لم تسمع عنه منذ ذلك الحين ولا تعرف ما حدث له.

ومينغ هو مسؤول أمني صيني بارز إلى جانب عمله رئيسا للإنتربول. وقالت المؤسسة التي يترأسها إنها استخدمت قنوات إنفاذ القانون لسؤال الصين حول مصيره.