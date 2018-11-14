الصين ترد على مطالب تجارية أميركية

نقلت وكالة رويترز الأربعاء عن ثلاثة مصادر حكومية أميركية القول إن الصين قدمت ردا مكتوبا على مطالب للولايات المتحدة بإجراء إصلاحات تجارية واسعة النطاق.

وقالت رويترز إن هذه الخطوة يمن أن تقود إلى مفاوضات لإنهاء النزاع التجاري بين واشنطن وبكين.

وكانت واشنطن قد أكدت أنها لن تجري مفاوضات مع بكين قبل قيام الأخيرة بتقديم رد ملموس على مطالبها.

وذكرت رويترز أن فريقا أميركيا بقيادة وكيل وزارة الخزانة ديفيد مالباس ناقش عبر الفيديو مسائل تجارية مع فريق صيني الثلاثاء.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس دونالد ترامب نظيره الصيني شي جينبينغ على هامش قمة مجموعة الـ20 في وقت لاحق هذا الشهر في الأرجنتين.

وفرضت الإدارة الأميركية مؤخرا رسوما جمركية على ورادات صينية بقيمة حوالي 250 مليار دولار بهدف الضغط على بكين لإجراء إصلاحات تجارية.

وتتهم واشنطن بكين باتباع سياسة تجارية غير عادلة، وتقول إنها تنتهك حقوق الملكية الفكرية وتسرق تكنولوجيا أميركية، فضلا عن القيود التي تفرضها على دخول منتجات أميركية إلى الأسواق الصينية.