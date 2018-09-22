الصين تغلق آلاف المواقع الإلكترونية

أغلقت الصين أكثر من أربعة آلاف موقع إلكتروني وحساب على الإنترنت في إطار حملة تطهير تركز على "البيانات الضارة" مثل المواد الإباحية، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الحكومية شينخوا السبت.

بدأت الحملة في أيار/ مايو من قبل المكتب الوطني لمناهضة المطبوعات الإباحية وغير القانونية.

وتستهدف الحملة العديد من البيانات التي تنشر القيم غير الأخلاقية والشائعات على الشبكة العنكبوتية.

كما تركز على انتهاك حقوق النشر والتحقيقات الجنائية، حسب الوكالة.

وقبل هذا العام، أغلقت الصين نحو 22 ألف موقع في حملة موسعة شملت حذف أكثر من مليون و 750 ألف منشور يحتوي على "معلومات ضارة"، حسب السلطات الصينية.

وتتعرض الصين باستمرار إلى انتقادات من قبل منظمات حقوقية بانتهاك حقوق الإنسان في أراضيها.