الصين ترفض دخول سفينة أميركية إلى هونغ كونغ

رفضت الصين دخول سفينة حربية أميركية إلى هونغ كونغ بعد أيام من فرض واشنطن عقوبات على الجيش الصيني لشرائه أسلحة روسية.

وقالت قنصلية الولايات المتحدة فى هونغ كونغ الأربعاء إن السفينة "يو أس أس واسب" تقدمت بطلب للرسو في موانيء هونغ كونغ في الشهر المقبل، لكن الطلب رفض.

وقالت المتحدثة باسم القنصلية دراج باراديسو: "لدينا سجل طويل من زيارات الموانئ الناجحة لهونغ كونغ، ونتوقع أن يستمر ذلك".

وكانت بكين قد ألغت اجتماعا أمنيا رفيع المستوى كان مقررا بين قائد البحرية الصينية ونظيره الأميركي الثلاثاء، حسب ما أعلن المتحدث باسم البنتاغون المقدم ديف ايستبيرن.

وتقول وزارة الخارجية الأميركية إن العقوبات ضد الجيش الصيني لا تهدف إلى تقويض قدراته العسكرية بل تستهدف روسيا ردا على تدخلها في الانتخابية الأميركية.

وفي عام 2016 أقدمت الصين على خطوة مماثلة حين منعت حاملة طائرات أميركية من زيارة هونغ كونغ، بسبب تصاعد التوتر بين البلدين حول بحر الصين الجنوبي.