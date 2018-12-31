الأمن الصيني يهاجم مساجد

اقتحمت قوات أمن صينية ثلاثة مساجد بمقاطعة يونّان السبت، وأجلت مئات المصلين بالقوة، بعدما ادعت السلطات أنها غير قانونية. ونشر نشطاء على الشبكات الاجتماعية، مقاطع تظهر قوات الأمن الصينية تستخدم العنف أثناء اشتباكها مع عدد من المصلين رفضوا الانصياع وترك المسجد.

​وقالت مصادر لموقع "باز فيد" الأميركي، إنه جرى اعتقال من 40 إلى 50 شخص، فيما تنكر السلطات الصينية احتجاز أي من المصلين. وأفادت صحيفة SCMP التي تصدر في هونغ كونغ بأن السلطات أغلقت الثلاثة مساجد عقب إجلاء المصلين منها. من ناحية أخرى، أورد مرصد DOAM لرصد الانتهاكات في حق المسلمين حول العالم، أن السلطات الصينية قد هدمت المساجد الثلاثة.