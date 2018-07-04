الصين تهدد بجمارك عقابية بدءا من الجمعة

أفاد مصدر لوكالة رويترز بأن التعريفات الجمركية التي هددت الصين بفرضها على منتجات أميركية تقدر قيمتها بـ34 مليار دولار ستطبق بدءا من بداية يوم السادس من تموز/يوليو (الجمعة) المقبل.

وقال المصدر، الذي قالت الوكالة إنه على إطلاع بالخطط الصينية في هذا الشأن، إن "إجراءاتنا متساوية، ومتساوية تعني أنه إذا بدأت الولايات المتحدة في 6 تموز/يوليو، سنبدأ في 6 تموز/يوليو".

ويأتي هذا في سياق التوتر الذي تشده العلاقات التجارية بين واشنطن وبكين. وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أنها ستفرض رسوما على منتجات صينية بقيمة 34 مليار دولار بدءا من هذا التاريخ، فيما تعهدت الصين برد مماثل في اليوم ذاته.

ومع فارق التوقيت بين البلدين (12 ساعة)، سيبدأ تطبيق الرسوم الصينية أولا.

وحذر الرئيس دونالد ترامب الصين من مغبة تصعيد حربها التجارية، وقال إنه قد يفرض رسوما على منتجات صينية بقيمة 400 مليار دولار إذا ردت بكين على الرسوم الأميركية التي ستطبق يوم الجمعة.

وقبل بدء تطبيق الرسوم الجديدة، عبر زبائن في أحد فروع سلسلة المتاجر العالمية "جيني لو" في بكين عن قلقهم ورفضهم للتوترات التجارية واحتمال زيادة فاتورة التسوق.

وقال أحد الأشخاص في المتجر: "إن الأميركيين يشترون المنتجات الصينية ويحتاجون أن تكون أرخص وكذلك الحال مع الصينيين".