الصين توقف أبحاث تعديل الجينات البشرية

أمرت الحكومة الصينية الخميس بوقف مؤقت لأنشطة أبحاث تعديل الجينات البشرية بعد إعلان العالم الصيني هي جينانكواي نجاحه في توليد طفلتين معدلتين وراثيا.

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ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن وزارة الصحة ووزارة العلوم والتكنولوجيا والجمعية الصينية للعلوم والتكنولوجيا القول: "طبيعة هذا الأمر في غاية القبح، وقد صدرت تعليمات للجهات ذات الصلة بوقف هذا النوع من أنشطة البحث العلمي مؤقتا".

وقالت اللجنة المنظمة للقمة الدولية الثانية لتعديل الجينات البشرية المنعقدة في هونغ كونغ هذا الأسبوع في بيان: "حتى إذا تم التحقق من هذه التعديلات، فقد كان الإجراء غير مسؤول ولم يمتثل للمعايير الدولية".

ودعا البيان إلى تقييم مستقل لما أعلنه العالم الصيني من أنه استخدم تكنولوجيا تعرف باسم (كريسبر-كاس9) في التعديل الجيني الذي أجراه على التوأمين.

وفتحت الجامعة الجنوبية للعلوم والتكنولوجيا في مدينة شنتشن، التي يعمل فيها العالم أستاذا مساعدا، تحقيقا في الأمر.

وقالت اللجنة الصحية في إقليم قوانغدونغ إنها شكلت فريقا مع مدينة شنتشن للتحقيق.

وفي بيان، أعرب رئيسا الأكاديمية الوطنية الأميركية للعلوم والأكاديمية الوطنية الأميركية للطب عن قلقهما، وقالا إن هناك حاجة "لوضع معايير ومبادئ أكثر تحديدا تكون محل اتفاق بأوساط المجتمع العلمي الدولي".