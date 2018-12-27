الصين: خطط لمحادثات تجارية مع واشنطن

كشفت الحكومة الصينية الخميس أنها وضعت خططا مع واشنطن لإجراء محادثات مباشرة في يناير/ كانون الثاني المقبل تهدف إلى إنهاء معركة الرسوم الجمركية التي تهدد التجارة العالمية.

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية قاو فنغ إن الجانبين يجريان "مشاورات هاتفية مكثفة" و"اتخذا ترتيبات محددة لإجراء محادثات مباشرة"، من دون أن يذكر تفاصيل.

وكانت وكالة بلومبرغ قد ذكرت الأربعاء أن وفدا حكوميا أميركيا سيزور بكين الشهر القادم لإجراء أول محادثات تجارية مباشرة.

وقالت إن مساعد الممثل التجاري الأميركي جيفري غيريش سيترأس الوفد الأميركي إلى المحادثات التي ستعقد ابتداء من السابع من كانون الثاني/يناير وسيشارك فيه كذلك مساعد وزير الخزانة المكلف الشؤون الدولية ديفيد مالباس.

غير أن وزارة التجارة الصينية لم تؤكد الخميس قدوم الوفد خلال الأسبوع الثاني من الشهر المقبل.

وفي حال تم اللقاء، سيكون أول اجتماع رسمي بهذا الصدد بين ممثلين عن البلدين منذ أن اتفق الرئيسان دونالد ترامب وشي جين بينغ في الأول من كانون الأول/ديسمبر على هدنة حتى الأول من آذار/مارس في الحرب التجارية بين البلدين، لإفساح المجال للتفاوض.

وتبادلت واشنطن وبكين فرض رسوم جمركية مشددة على بضائع تصل قيمتها بشكل إجمالي إلى 300 مليار دولار، ما أدخلهما في أزمة بدأت تؤثر على أرباح الشركات وعلى الأسواق المالية التي شهدت تراجعا.

وأطلق ترامب الحرب التجارية على الصين لاتهامها بتبني أساليب تجارية غير عادلة، وهي مخاوف يبديها أيضا الاتحاد الأوروبي واليابان ودول أخرى.