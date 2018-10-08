الصين: رئيس الإنتربول السابق تلقى رشاوى

اتهمت الصين رئيس الإنتربول المستقيل مينغ هونغوي بـ"تلقي رشاوى"، وذلك بعد ساعات على إعلانها وضعه قيد التحقيق.

وقالت وزارة الأمن العام في بيان الاثنين إن مينغ، الذي شغل أيضا منصب نائب وزير الأمن العام، "تلقى رشاوى ويشتبه في أنه انتهك القانون" بدون اعطاء توضيحات حول هذه الاتهامات.

وجاء البيان إثر اجتماع نظمته خلية الحزب الشيوعي الصيني في وزارة الأمن العام.

ولم يوضح البيان ما إذا كانت الاتهامات الموجهة إلى مينغ تتعلق بمهامه الوزارية أو بمهامه في الإنتربول. كما لم يوضح ما إذا كان وضع قيد الحجز الاحتياطي أم لا.

وكانت منظمة الإنتربول أعلنت الأحد استقالة رئيسها الذي فقد أثره منذ أكثر من 10 أيام بعد عودته إلى الصين.

ومن ليون (وسط شرق فرنسا) حيث المقر العالمي للإنتربول أعلنت غريس مينغ أن زوجها البالغ من العمر 64 عاما "في خطر".

وتضم منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) 192 دولة وترأسها مينغ منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2016.

وسيحل مكان مينغ الكوري الجنوبي كيم جونغ يانغ، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة الإنتربول، حتى انتخاب رئيس جديد خلال الجمعية العامة للمنظمة المقررة في دبي من 18 إلى 21 من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.