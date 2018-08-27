الصين ستلغي القيود على عدد الأبناء

يبدو أن الصين تتجه إلى إلغاء سقف عدد الأطفال للأسرة الواحدة بعد أن نشرت صحيفة رسمية الاثنين مشروع قانون مدني سينهي عقودا من سياسات تخطيط الأسرة المثيرة للجدل.

وبموجب القانون سيتم إلغاء السياسة التي طبقت من خلال فرض غرامات على الأسر التي تنجب أكثر من طفلين أو إجبار النساء على الاجهاض أو التعقيم في البلد الأكثر اكتظاظا في العالم.

وسيعرض مشروع القانون على البرلمان الذي يتوقع أن يوافق عليه بشكل تلقائي في 2020.

وبدأ الحزب الشيوعي بتطبيق سياسة الطفل الواحد في 1979 لخفض النمو السكاني. وفي 2016 تم السماح بإنجاب طفلين بعد ارتفاع عمر السكان في البلد الذي يعد 1.4 مليار نسمة.

وتزداد المخاوف من أن زيادة أعمار السكان وتقلص اليد العاملة يمكن أن يؤثرا سلبا على الاقتصاد، فيما يمكن أن يؤدي اختلال التوازن بين الجنسين إلى مشاكل اجتماعية.