بدء محاكمة حقوقي بارز في الصين

افتُتحت في مدينة تيانجين بشمال الصين الأربعاء محاكمة محام مدافع عن حقوق الإنسان وسط إجراءات أمنية مشددة فيما اعتقل شخصان ومنع أقرباء له من دخول قاعة المحكمة.

وذكرت تقارير صحافية أن 50 شرطيا على الأقل أغلقوا الطرق المؤدية إلى محكمة تيانجين قبيل افتتاح محاكمة المحامي وانغ كوانغجانغ بتهمة "التخريب".

وقالت السلطات إن محاكمة المحامي التي أثارت انتقادات عدد من العواصم الغربية، ليست مفتوحة للجمهور.

ووانغ البالغ من العمر 47 عاما، محام تولى الدفاع عن ناشطين سياسيين وعن أعضاء في مجموعة فالونغونغ المحظورة وفلاحين تمت مصادرة أراضيهم، وهو آخر شخص لم يحاكم ولم يتم الإفراج عنه في مجموعة من 200 مدافع عن حقوق الإنسان أوقفوا في تموز/يوليو 2015.

والثلاثاء قالت لي وينزو، زوجة وانغ، التي حلقت شعر رأسها احتجاجا على توقيف زوجها الطويل من دون محاكمة، إن "أكثر من 20 عنصر أمن يتمركزون في أسفل المبنى الذي تعيش فيه في بكين ويمنعونها من التوجه إلى تيانجين التي تبعد نحو 100 كيلومتر.

وندد رجل أمام الصحافيين الذين أبعدوا عن قصر العدل على الجانب الآخر من الجادة، الملاحقات ضد وانغ قبل أن يتم اقتياده بسيارة للشرطة من قبل عناصر يرتدون لباسا مدنيا.

وقال يانغ شونلين قبل أن يتم اعتقاله "أوقفتم عالما لا يحق للناس حتى أن يروه. هذه فاشية"، وهتف أن "الصينيين يجب ألا يعيشوا في الخوف بعد الآن وعلينا أن نكافح القمع ونبرهن على شجاعة".

ويانغ شونلين معارض حكم عليه بالسجن في عام 2008 لأنه نشر عريضة ضد تنظيم دورة الألعاب الأولمبية في بكين في السنة ذاتها.