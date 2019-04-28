'الحزام والطريق'.. 7 تحديات أمام الصين

عام 2013 أطلقت الصين مشروع "الحزام والطريق" أو طريق الحرير الجديد، قائلة إنه حجر الزاوية للسياسة الاقتصادية الصينية. وكان الرئيس الصيني شي جينبينغ ورؤساء دول وحكومات 37 بلدا، اختتموا السبت المنتدى الذي استمر ثلاثة أيام في بكين، والذي تضمن تعهدات بأن مشاريع "طرق الحرير الجديدة" صديقة للبيئة ومستدامة ماليا، بعد إبداء قلق بشأن أضرار بيئية أو ديون يمكن أن تتسبب بها. ويهدف المشروع الصيني إلى تحسين الروابط التجارية العابرة للقارات عبر بناء مرافئ وطرقات وسكك حديدية ومناطق صناعية. لكن منتقدي المشروع الذي أطلق قبل ست سنوات يعتقدون أنه يهدف إلى تعزيز نفوذ الصين ويفتقد إلى الشفافية ويميل لمصلحة الشركات الصينية ويغرق الدول في ديون ويسبب أضرارا للبيئة.

​فقدان ثقة وتنظر الولايات المتحدة والهند وبعض الدول الأوروبية بشك إلى المشروع. ولم ترسل واشنطن أي ممثل لها إلى القمة. وأثارت المشاريع المقررة الممولة خصوصا من قروض البنوك الصينية واستثمارات، القلق من أن الدول الأكثر فقرا ستغرق في الديون، فعلى سبيل المثال، منحت سريلانكا الصين ميناء بحريا عميقا لمدة 99 سنة بعد إخفاقها في رد ديونها لبكين. وأصدرت وزارة المالية الصينية الخميس توجيهات حول تقييم المخاطر المالية واستدامة الديون، للمساعدة في تقدم المشاريع في دول "مبادرة الحزام والطريق". لكن الوثيقة توضح أن الدول التي تواجه أصلا مشاكل ديون أو هي في خضم إعادة هيكلة مدفوعاتها، "لا يمكن تلقائيا" وضع ديونها في خانة "الديون التي لا يمكن تحملها مستقبليا". وواجهت مشاريع "مبادرة الحزام والطريق" انتكاسات في بعض الدول. في ماليزيا، ألغى رئيس الوزراء مهاتير محمد بعض المشاريع المخطط لها وأعاد التفاوض على مشروع سكة حديد، مخفضا كلفة تلك المشاريع بنسبة 30%. لكن مهاتير وغيره من القادة الذين شاركوا في القمة أعربوا عن ترحيب تام بـ"مبادرة الحزام والطريق".

​سبعة تحديات اقتصادية مركز الأمن الأميركي الجديد، نشر دراسة مفصلة يقيم فيها مشروع "الحزام والطريق"، واضعا سبعة تحديات تواجه المشاريع المتفرعة عن المشروع الرئيسي في عدة دول. يقول التقرير في مقدمته، إنه بالرغم أن مشاريع البنية التحتية الصينية ليست متجانسة، فإنها تواجه عددا من التحديات المشتركة في الدول المتعاونة مع الصين، وتشمل هذه التحديات: 1- تآكل السيادة الوطنية تمكنت بكين من السيطرة على مشاريع البنية التحتية في البلاد المشاركة في المشروع من خلال عقود إيجار طويلة الأجل، أو عقود تشغيل لعدة عقود، مما يقوض سيطرة الدولة على هذه المشاريع. 2- نقص الشفافية عملية تقديم العطاءات والمناقصات الخاصة بالعديد من المشاريع تفتقد الشفافية فيما يخص العقود والشروط المالية التي لا تخضع للتدقيق العام. 3- أعباء مالية غير محتملة أدى الإقراض الصيني المتزايد لبعض الدول إلى مخاطر العجز عن سداد الديون أو صعوبات في السداد، في حين أن بعض المشاريع المكتملة لم تولد الربح الكافي لتغطية التكاليف.

4- الانفصال عن الاحتياجات الاقتصادية المحلية تنطوي مشروعات الحزام والطريق على استخدام الشركات الصينية والعمالة من أجل الإنشاءات، والتي لا تنقل خبراتها بالشكل الكافي إلى العمال المحليين، وفي بعض الأحيان تنطوي على ترتيبات غير عادلة لتقاسم الأرباح. 5- المخاطر الجيوسياسية بعض مشاريع البنية التحتية التي تمولها أو تبنيها أو تشغلها الصين قد تعرض مشروعات البنية التحتية الخاصة بالاتصالات في الدول المتعاونة إلى المساومة، أو وضع البلد المتعاون في وسط تنافس استراتيجي بين بكين وقوى أخرى عظمى. 6- آثار بيئية سلبية تم البدء في بعض مشاريع الحزام والطريق من دون إجراء تقييمات بيئية كافية، وقد تسببت بعض المشاريع في أضرار بيئية شديدة. 7- احتمالات فساد كبيرة في دول حققت معظمها معدلا ضخما من الفساد، فإن مشاريع الحزام والطريق قد تضمنت منح مكافآت لسياسيين ومسؤولين حكوميين.

​مشاريع صينية في أزمة وتشير الدراسة الأميركية إلى أن هذه التحديات ليست مرتبطة فقط بمنطقة معينة أو نوع معين من المشاريع، فقد أظهرت دراسة مسحية لعشرة مشاريع صينية حول العالم ثلاثة على الأقل من هذه التحديات في كل مشروع. ففي أميركا اللاتينية واجه مشروع سد "كوكا كودو سنكلير" بالإكوادور ستة تحديات بالإضافة إلى فشل المشروع بسبب التشققات التي ضربت السد. وفي الأرجنتين يواجه مشروع "المجمع الفضائي" أربعة تحديات، أهمها سيطرة الصين على المشروع لمدة 50 سنة بموجب عقد إيجار، بالإضافة إلى عدم الشفافية. أما في أوروبا، فيواجه مشروع خط السكة الحديد بالمجر الذي يصل بين بودابست وبلغراد ثلاثة تحديات، مثل عدم الشفافية، والتكلفة المادية التي لا تحتمل، إذا كان الاتفاق الأولي أن تقدم الصين قرضا بمبلغ 1.66 مليار دولار لصالح المجر من أجل بناء المشروع، إلا أن التكلفة زائد الفوائد وصلت إلى 3.37 مليار دولار. في أفريقيا، يواجه مشروع التعرف على الوجه في زيمبابوي أربعة تحديات، أهمهم تآكل السيادة الوطنية، وانعدام الشفافية، ومخاطر جيوسياسية، وعرضة الفساد، خاصة وأن زيمبابوي تحتل المرتبة 185 من أصل 200 في مؤشر "تراس برايبري" لأكثر الدول التي تتفشى بها الرشوة. وفي الشرق الأوسط، يواجه مشروع ميناء حيفا ثلاثة تحديات هم: تآكل السيادة الوطنية، وافتقاد الشفافية، ومخاطر جيوسياسية حيث أن ميناء حيفا يستقبل سفن حربية أميركية وإسرائيلية من أجل التدريبات العسكرية.