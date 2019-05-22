بريطانيا واليابان تتخليان عن هواوي

أدى إعلان واشنطن إدراج شركة هواوي على لائحتها السوداء إلى خلق تأثير الدومينو عليها، إذ أعلنت عدة مجموعات اتصالات ومشغلين في اليابان وبريطانيا الاضطرار إلى التخلي في الوقت الراهن عن العملاق الصيني للهواتف الذكية.

وبداية أعلنت شركتا "ك د د ي" و"سوفتبنك كورب" في طوكيو أنهما ستؤجلان إطلاق التصاميم الجديدة لتقييم أثر العقوبات الأميركية.

كما أشار الرائد في المجال "ن ت ت دوكومو" إلى "إيقاف طلبات" خاصة بهاتف هواوي كان من المرتقب إطلاقه خلال الصيف، من دون أن يعلن برغم ذلك إذا كان سيوقف عمليات الاتجار أو لا.

نكسة في بريطانيا

وفي بريطانيا واجهت هواوي نكسة الأربعاء، إذ استبعد المشغلان "إي إي" و"فودافون" هواتف هواوي الذكية المتوافقة مع الجيل الخامس من الطلبات الأولية قبيل إطلاقهما شبكاتهما في الأسابيع المقبلة.

وقال المدير العام لـ"إي إي" مارك أليرا، إن شركته لن تعيد الاتجار بهذه الأجهزة "قبل إعلامنا ووثوقنا وضمان طويل المدى بأن مستهلكينا... سيكونون مساندين".

كما شرح متحدث باسم "فودافون" أن الإجراء "مؤقت في ظل حالة عدم اليقين في ما يتعلق بأجهزة هواوي 5 جي الجديدة".

وكانت شركة "إي إي" قد أعلنت في وقت سابق أنها ستستورد أول هاتف من الجيل الخامس من شركة هواوي، وهو هواوي ميْت 20 إكس 5 جي إلى بريطانيا.

وستكون شركة الاتصالات العملاقة "إي إي" هذا الشهر أول مشغل في المملكة المتحدة يطلق شبكة الجيل الخامس بدون تكنولوجيا هواوي كما كان مقررا في الأساس.

مايكروسوفت تنضم للقائمة

والأربعاء أعلنت مايكروسوفت، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، موقفا مماثلا من شركة هواوي الصينية ضمن سلسلة طويلة من شركات التكنولوجيا التي تلتزم بالأمر التنفيذي الجديد للرئيس دونالد ترامب لتقييد شركات التكنولوجيا الصينية.

ووفقا لموقع "ذي فيرج" المتخصص فقد اختفت صفحة منتج "MateBook X Pro" من متجر مايكروسوفت، حيث لا يؤدي البحث حاليا عن أجهزة هواوي إلى ظهور أي نتائج في المتجر.

وستواصل متاجر البيع بالتجزئة التابعة لمايكروسوفت بيع مخزونها الحالي من أجهزة الكمبيوتر المحمولة MateBook X Pro إلى حين نفادها، حسب "ذي فيرج".

وقد يتخذ عملاق التكنولوجيا الأميركي قرارا أشد قسوة في حال أقدم على وقف تحديثات نظام "ويندوز 10" على أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهواوي.

التجسس

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرر الأسبوع الماضي منع صادرات المنتجات التكنولوجية الأميركية إلى شركات تمثل "خطرا"، في استهداف لهواوي المتهمة من قبل واشنطن بالمساهمة في أنشطة الصين للتجسس.

وتعتبر واشنطن أن عملاق الاتصالات الصيني يهدد أمنها القومي بسبب روابطه المتينة بالحكومة الصينية، وهي اتهامات ترفضها المجموعة.

وتعرف هواوي على أنها الرائدة في مجال الجيل الخامس لشبكات الإنترنت، غير أن الإعلانات المتتالية تمثل ضربات جديدة قوية للعملاق الصيني.

الأسوأ لم يأتِ بعد

بدورها كشفت هيئة الإذاعة البريطانية بالاستناد إلى وثائق داخلية لشركة "آي آر إم" البريطانية التي تطور معدات يستخدمها مجمل قطاع الاتصالات، أنها قد توقف تعاملاتها مع العملاق الصيني.

وحذر مكتب الاستشارات "أوراسيا غروب" من أن "الأسوأ في نهاية المطاف سيكون في وقف الوصول إلى التكنولوجيا الأميركية تماماً".

وتتهم هواوي الحاضرة في 170 دولة، بالتجسس لصالح بكين التي ساهمت بشكل كبير بانتشارها العالمي.

وكانت واشنطن منعت على عسكرييها استخدام هواوي التي تنفي بشكل قاطع الاتهامات.

وتعتمد المجموعة الصينية على الخارج وبالأخص على الولايات المتحدة بما يخص لوازمها، حيث تشتري كل عام لوازم بـ67 مليار دولار، بينها 11 مليار من مصادر أميركية، وبحسب "أوراسيا" فإن أكبر الموردين الأميركيين أوقفوا مبيعاتهم إليها.