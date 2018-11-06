الطائرة الإندونيسية.. عداد السرعة كان معطلا

أعلنت اللجنة الإندونيسية لسلامة النقل الاثنين أن عداد السرعة على الطائرة التابعة لشركة "لايون إير" التي تحطمت في البحر الأسبوع الماضي، كان معطلا خلال رحلاتها الأربع الأخيرة، من دون كشف أسباب الحادث.

ومستندة إلى أولى المعلومات من الصندوق الأسود، أوردت اللجنة أن عداد السرعة كان معطلا ويتم إصلاحه خلال الرحلات الثلاث الأخيرة قبل تحطم الطائرة. وأوضحت أن هذه المشكلة ظهرت مجددا خلال الرحلة الأخيرة.

وقال المسؤول عن اللجنة خلال مؤتمر صحافي الاثنين: "أربع رحلات واجهت مشكلة في عداد السرعة".

وتحطمت طائرة البوينغ 737 ماكس 8 في بحر جاوا بعد 12 دقيقة من إقلاعها من جاكرتا ما أسفر عن مقتل 189 شخصا.

وقال المصدر نفسه: "كلما ظهرت المشكلة أبلغ الطيار بالأمر وقامت الفرق الفنية بإصلاحها وعاودت الطائرة رحلاتها".

وذكر المسؤول أن سبب مشكلة عداد السرعة ستدرس وسيتم التحقق من أعمال الإصلاح، لكنه لم يوضح ما إذا كانت هذه المشكلة ساهمت في تحطم الطائرة.

والمعلومات في أحد الصندوقين الأسودين لا تزال موضع درس لتحديد ظروف الحادث.

وأعلنت السلطات الإندونيسية أنه سيتم "التدقيق" في أنشطة لايون إير.

وشهدت طائرات لايون إير حوادث عدة كان أخطرها عام 2004 عندما خرجت طائرة عن المدرج في سولو (وسط جافا)، ما أسفر عن 26 قتيلا.

ولا تزال فرق الإغاثة الإندونيسية تبحث عن أشلاء وحطام الطائرة. وتم التعرف على هوية 14 شخصا فقط بعد تحليل الحمض النووي.