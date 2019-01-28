'الطائرة الشبح'.. هل تعرف مالكها؟

على أحد مدارج مطار باراخاس الدولي في العاصمة الإسبانية مدريد، تقبع منذ سنوات طائرة مجهولة المالك، اطلق عليها اسم الطائرة الشبح!

الصحيفة الرسمية الإسبانية نشرت الأسبوع الماضي إعلانا للبحث عن مالك طائرة "مهجورة" من طراز "مكدونيل دوغلاس أم دي-87".

ويقول الإعلان إن الطائرة إذا لم يتقدم مالكها بما يثبت ملكيته لها بعد عام من تاريخ آخر إعلان رسمي عن الطائرة ستؤول ملكيتها إلى الدولة وتباع في مزاد علني.

وحسب صحيفة "إل باييس" الإسبانية، فإن الطائرة سبق أن تملكها عدد من الشركات الفاشلة.

من بين تلك الشركات "برون إير" للرحلات الجوية التي استخدمت الطائرة في رحلات إلى الصين، قبل أن تغلق الشركة في 2008.

بعد ذلك تملكتها "سايكوس إير" للشحن الجوي، قبل أن تعلن الشركة إفلاسها في 2010.

وتقول "إل باييس" إنه منذ ذلك الوقت لم يظهر أي مالك للطائرة التي يعود تاريخ صناعتها إلى الثمانينيات وتسع 139 راكبا.