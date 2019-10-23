"الطابق التاسع".. حقائق جديدة حول انتحار ابنة السفير الإيراني في موسكو

في الوقت الذي تدعي فيه السلطات الإيرانية أن وفاة عارفة سنائي، ابنة سفير طهران في روسيا كان بسبب تعرضها لسكتة دماغية إلا أن السلطات الروسية تشير إلى أنها ألقت بنفسها من الطابق التاسع.

وكشف تقرير نشره الموقع الإلكتروني لراديو "فاردا" عن وجود دليل مصور لـ "موقع يقال إنه المكان الذي توفيت فيه ابنة السفير الإيراني في موسكو"، في دليل يدحض الرواية الإيرانية حول موت سنائي.

وأشار التقرير إلى أن سنائي سقطت من نافذة في الطابق التاسع وهبطت على سيارة كانت متوقفة في الشارع من نوع "رينو" والتي شاهدها أيضا مراسلون من "فاردا" وعلى سطحها آثار دماء.

كما عزز هذا الأمر مصدر لصحيفة "التايمز" قال إنه تم العثور على جثة بجوار السيارة التي تعرضت للتلف.

وكانت وكالة أنباء "انترفاكس" الروسية قد بثت خبرا تقول فيه "إن ابنة السفير الإيراني في روسيا انتحرت بتاريخ 22 أكتوبر".

وقال مصدر للوكالة " إن سنائي كانت تعاني الإكتاب وتتناول أدوية وصفها لها أطباء إيرانيون".

وذكر تقرير "فاردا" أن عارفة سنائي هي ابنة السفير الإيراني في موسكو مهدي سنائي، وجدها علي يونسي وزير الاستخبارات الإيراني في عهد الرئيس الأسبق محمد خاتمي.

ونشأت عارفة سنائي بين روسيا وكازاخستان حيث كان يعمل والدها كدبلوماسي في هذه الدول، ودرست في (the Architectural Association School of Architecture) بلندن أيضا.

ووفق حساب عارفة على لينكدإن فهي تتحدث اللغات الفارسية والروسية والإنكليزية، وكانت تعمل في مدونة "The Tehran Times".