تطور جديد في لبنان.. المتظاهرون يتركون الشوارع ويتوجهون لأهداف أخرى

يبدو أن المتظاهرين الغاضبين من الطبقة السياسية في لبنان، غيروا من أساليبهم في الاحتجاج، وتخلوا عن إغلاق الشوارع التي أصر الجيش على فتحها.

هؤلاء الشباب بدأوا في تركيز جهودهم على "عناوين الفساد في البلاد" كما يسميها البعض، وتبادلوا رسائل نصية وتغريدات تحدد أماكن الاحتجاج والتجمع الأربعاء.

ومن الأماكن التي دعا المحتجون للتوجه إليها الأربعاء قصر العدل في بيروت، ومصرف لبنان في شارع الحمرا، وشركتي الاتصالات ألفا وتاتش، ومركز تسجيل المركبات الآلية في الدكوانة بالعاصمة، وغيرها من الساحات المقابلة لمؤسسات كبيرة.

"هيئة تنسيق الثورة" دعت إلى مواصلة الإضراب العام في كل لبنان، وإقفال المؤسسات إلى حين تكليف رئيس الحكومة الجديد بعد انتهاء المهلة الممنوحة للسياسيين.

وطالبت الهيئة المتظاهرين "بمحاصرة بؤرتين من بؤر الفساد وسرقة أموال اللبنانييِن وقهرهم، شركة ألفا، وشركة تاتش".

وفي بيان حمل الرقم 24، قالت الهيئة "انتهت المهلة المعطاة من الشعب لإنهاء الاستشارات والسلطة ما تزال تمعن في المماطلة لتعويم نفسها بنفس الوجوه السوداء الفاسدة، ولضرب الثورة".

ولا يزال المشهد السياسي ضبابيا إذ أنه منذ استقالة الحريري في 29 أكتوبر، تحت ضغط الشارع، لم يبدأ رئيس الجمهورية ميشال عون الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد للحكومة.

وأدى الاعتصام أمام قصر العدل إلى إلغاء الجلسات التي كانت مقررة الأربعاء.

وأفاد مراسل "قناة الحرة" بانتقال المعتصمين من أمام قصر العدل في بيروت إلى أمام مبنى "الضريبة على القيمة المضافة".

كذلك، نظم المئات تظاهرات أمام مؤسسات رسمية، مثل مؤسسة كهرباء لبنان، التي تعتبر رمزا لتردي الخدمات العامة في بلد يقع في المرتبة 138 من أصل 180 على مؤشر الفساد بحسب منظمة الشفافية الدولية.

واعتصم مئات الطلاب الأربعاء في مناطق مختلفة من لبنان أمام مدارسهم وجامعاتهم وأمام مقر وزارة التربية في بيروت، تحدياً لقرار استئناف الدروس في اليوم الـ21 للحراك الشعبي المناهض للطبقة السياسية الحاكمة.

وكان المتظاهرون أغلقوا الإثنين طرقا رئيسية ومصارف ومؤسسات رسمية في إطار تحركهم المستمر منذ الـ17 من أكتوبر ضد الطبقة السياسية بالكامل وغداة تظاهرات حاشدة في مختلف المناطق اللبنانية.

وامتلأت ساحة التظاهر المعتادة في طرابس ليلا بعدما منعت وحدات من الجيش صباحا متظاهرين من إغلاق عدد من المؤسسات العامة والمصارف، كما فعلوا في اليوم السابق.

ويأخذ المتظاهرون على السلطات تأخرها في بدء استشارات نيابية ملزمة لتشكيل حكومة جديدة بعد نحو أسبوع من استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري أمام غضب الشارع.

ويعد هذا الحراك الشعبي غير مسبوق في لبنان كونه عم المناطق اللبنانية كافة من دون أن يستثني منطقة أو طائفة أو زعيما.

ويطالب المتظاهرون بأن يتم تشكيل حكومة من مختصين وخبراء من خارج الطبقة السياسية الراهنة، ثم إجراء انتخابات نيابية مبكرة وإقرار قوانين لاستعادة الأموال المنهوبة ومكافحة الفساد.

وخفضت وكالة "موديز" الثلاثاء التصنيف الائتماني للبنان مرة جديدة ليصبح "سي إيه إيه - 2".

ويشهد لبنان تدهورا اقتصاديا، تجلى في نسبة نمو شبه معدومة العام الماضي، وتراكم الديون إلى 86 مليار دولار، أي ما يعادل 150 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، وهو من أعلى المعدلات في العالم.