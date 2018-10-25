أحدها استهدف بايدن.. أف بي آي يعترض طرودا جديدة

أكد مصدر في مكتب التحقيقات الفدرالي الخميس أن الطرد المفخخ الذي أرسل إلى جو بايدن نائب الرئيس الأميركي السابق والذي تم اعتراضه في منشأة للبريد بولاية ميريلاند، يحوي عبوة ناسفة شبيهة بتلك التي وجدت في الطرود الأخرى الموجهة لشخصيات بارزة في الحزب الديموقراطي ومكتب شبكة "سي أن أن" في نيويورك.

وأعلنت السلطات الأميركية الخميس أن الشرطة تفحص طردا مشبوها أرسل إلى الممثل روبرت دي نيرو، ونقلت "سي أن أن" عن مصدرين في قوات إنفاذ القانون أنه أرسل إلى عنوان تابع للنجم السينمائي في منطقة تريبيكا في مانهاتن.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز إن الرئيس دونالد ترامب أبلغ هذا الصباح بالطردين المفخفيين الموجهين إلى بايدن والممثل روبرت دينيرو.

وأكدت ساندرز أن الرئيس الأميركي يتابع عن كثب تطورات التحقيقات التي تجريها السلطات المحلية والفدرالية لتحديد مصدر تلك الطرود.

واتهم الرئيس دونالد ترامب الخميس وسائل الإعلام بأنها تتحمل قسطا كبيرا من المسؤولية عن إثارة "الغضب" في المجتمع الأميركي، وكتب على تويتر أن "جزءا كبيرا جدا من الغضب الذي نراه اليوم في مجتمعنا ناجم عن التقارير الكاذبة وغير الدقيقة في وسائل الإعلام السائدة التي أشيرُ إليها بأنها أخبار كاذبة (...) لقد بات الأمر سيئا للغاية وبغيضا لدرجة لا يمكن وصفها. ينبغي على وسائل الإعلام أن تصلح وضعها، وبسرعة".

A very big part of the Anger we see today in our society is caused by the purposely false and inaccurate reporting of the Mainstream Media that I refer to as Fake News. It has gotten so bad and hateful that it is beyond description. Mainstream Media must clean up its act, FAST! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 25, 2018

وأرسلت طرود متفجرة إلى كل من الرئيس السابق باراك أوباما والمرشحة الديموقراطية لانتخابات 2016 الرئاسية هيلاري كلينتون ونواب ديموقراطيين ورجل أعمال وشبكة"سي أن أن".

وتم ضبط الطرد المرسل إلى كلينتون مساء الثلاثاء، فيما تم اعتراض الطرد الذي أرسل إلى أوباما صباح الأربعاء. ولم يصل أي من الطرود إلى وجهته.

واستهدفت الطرود شخصيتين ديموقراطيتين أخريين على الأقل هما إيريك هولدر وزير العدل في عهد أوباما والنائبة من كاليفورنا ماكسين ووترز.

وأخلت "سي أن أن" مكاتبها في نيويورك الأربعاء بعد العثور على طرد مشبوه قالت الشرطة إنه يحوي عبوة "ناسفة على ما يبدو" و"مسحوقا أبيض" اللون، وتبين أنه كان مرسلا إلى المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية جون برينان والذي يدلي بتعليقات على الشبكة.