'الطعام المستعمل' يهدد المصريين

يلجأ عدد من المصريين إلى أسواق ما يعرف باسم "الطعام المستعمل" في ظل الظروف الاقتصادية الضاغطة، على الرغم من تحذيرات حكومية من خطورة هذه الأطعمة على الصحة العامة.

و"الطعام المستعمل" هو الأطعمة المتبقية من موائد المطاعم والفنادق. وينتشر شراء هذه الأطعمة في الأسواق الشعبية حيث ترتفع نسبة الفقر الذي تشير تقارير إلى أنه وصل إلى 30 في المئة.

ويرى البعض أن الإقبال الكبير على شراء بقايا الأطعمة من حلوى ولحوم ربما يفسر جزئيا أسباب انتشار الأمراض بين المصريين.



وأشارت وزارة الصحة في تقرير سابق إلى أن تلوث الغذاء هو السبب وراء نحو 80 في المئة من الوفيات بأمراض القلب والسرطان في مصر.

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