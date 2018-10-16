العاصفة لبان تخلف قتلى وجرحى في اليمن وعمان

لقي ثلاثة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 33 آخرون بجروح في اليمن وسلطنة عمان جراء العاصفة المدارية لبان، بحسب ما أفادت به الأمم المتحدة والسلطات المحلية.

وأعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) الثلاثاء مقتل شخصين وجرح 33 آخرين في محافظة المهرة اليمنية بسبب السيول.

ونقلت وكالة "سبأ" عن محافظ المهرة راجح باكريت إعلانه المحافظة منكوبة جراء السيول المتدفقة إثر العاصفة المدارية، مشيرا إلى وقوع خسائر كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة.

ووصف باكريت الوضع في المحافظة بأنه "كارثي ويفوق إمكانيات السلطة المحلية المتواضعة"، داعيا التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا إلى تقديم الدعم والمساعدة.

وكان الدفاع المدني العماني قد أعلن الإثنين مصرع شخص جرفته المياه في واد في ظفار على بعد حوالي 950 كيلومترا جنوب مسقط.

وفي أيار/مايو الماضي، أسفر الإعصار ميكونو الذي اجتاح جزيرة سقطرى اليمنية وجنوب غرب سلطنة عمان، عن وفاة 11 شخصا على الأقل.

وتسبب الإعصار في عزل أجزاء من سقطرى ما دفع السلطات المعترف بها دوليا الى اعتبار الجزيرة منطقة منكوبة.