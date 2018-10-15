العاصفة لبان.. مقتل عماني والمهرة اليمنية محافظة 'منكوبة'

أعلنت الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف العمانية وفاة مواطن جرفا في واد جراء العاصفة المدارية "لبان" التي ضربت مناطق في السلطنة واليمن.

وقالت الهيئة إن المواطن فقد الأحد في واد بمحافظة ظفار (على بعد حوالي 950 كيلومترا من جنوب مسقط)، وتم العثور عليه ميتا.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن مدير عام المديرية العامة للطرق والنقل البري بظفار سعيد بن محمد تبوك القول إن هناك أضرارا بالغة في شبكة الطرق بولاية ضلكوت.

ونشر حساب الدفاع المدني مقطع فيديو يظهر عملية إنقاذ ثلاثة أشخاص:

وفي اليمن، نقلت وكالة سبأ للأنباء عن محافظ المهرة راجح باكريت إعلانه المحافظة "منكوبة جراء السيول المتدفقة إثر العاصفة المدارية (لبان) التي ضربت المحافظة وتسببت بخسائر كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة".

وأكد باكريت أن "الوضع كارثي في المحافظة ويفوق إمكانيات السلطة المحلية المتواضعة"، داعيا قوات التحالف في اليمن الذي تقوده السعودية والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا إلى تقديم الدعم والمساعدة.

ودعا رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها أحمد عبيد بن دغر المنظمات الإغاثية إلى المساعدة في المهرة.

وكان الإعصار "ميكونو" الذي اجتاح جزيرة سقطرى اليمنية وجنوب غرب سلطنة عمان في أيار/مايو الماضي قد أسفر عن وفاة 11 شخصا على الأقل.

وتسبب الإعصار في عزل أجزاء من جزيرة سقطرى، ما دفع السلطات المعترف بها دوليا إلى اعتبار الجزيرة منطقة "منكوبة".