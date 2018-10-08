العاصفة 'مايكل' تتحول إلى إعصار يهدد فلوريدا

قال المركز الوطني الأميركي للأعاصير الاثنين إن العاصفة المدارية "مايكل" تحولت إلى إعصار.

ومن المتوقع أن يكتسب هذا الإعصار مزيدا من القوة مصحوبا بأمطار غزيرة ورياح ستجتاح غرب كوبا بينما تزيد المخاطر على الأرواح في شمال شرق خليج المكسيك.

وتوقع خبراء الأرصاد أن تصنيف الإعصار ربما يصل إلى الفئة الثالثة بحلول الثلاثاء أو الأربعاء.

وأعلن حاكم فلوريدا ريك سكوت الأحد حالة الطوارئ في أكثر من 20 مقاطعة ووضع أكثر من خمسة آلاف من جنود الحرس الوطني في حالة تأهب.

وطالب سكوت العائلات بضمان وجود ما يكفيها من الغذاء والماء لمدة ثلاثة أيام.

وكان مركز الأعاصير قال إن الإعصار تحرك شمالا في مسار بين جزيرة كوزوميل في جنوب شرق المكسيك والطرف الغربي لكوبا.