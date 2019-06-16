العالم على موعد مع 'قمر الفراولة'

العالم على موعد يوم الاثنين مع ظاهرة "قمر الفراولة" عندما يكتمل قمرنا المعروف ليصبح بدرا.

ولن يظهر القمر مثل ثمرة الفراولة وإنما سيبدو في لونه الفضي المعروف، والسبب في التسمية يعود إلى قبائل قديمة كان اكتمال القمر حينها يشير إلى موعد حصاد الفراولة.

وتطلق عليه تسميات أخرى مثل "قمر العسل" و"قمر الورد الكامل".

وسوف يمكن لسكان عدة مناطق حول العالم مشاهدة هذه الظاهرة في توقيتات مختلفة حتى داخل البلد الواحد. ففي نيودلهي سوف يكون "قمر الفراولة" جليا الساعة الثانية من صباح فجر الاثنين، أما في الجزء الشرقي من الولايات المتحدة سيمكن مشاهدته بوضوح الساحة الرابعة والنصف صباحا، والساعة الواحدة والنصف من صباح يوم الاثنين في الساحل الغربي.

وليس ضروريا مشاهدته في هذه الأوقات فقط، إذ يمكن مشاهدة القمر في الأفق من الأماكن التي يبدو فيها واضحا في أي وقت بدءا من مساء الأحد لأنه سيبدو كبيرا ومكتملا.

وسوف يكون بالإمكان رؤية شيء ساطع فوق القمر مباشرة، وهذا سيكون في الواقع كوكب المشتري الذي وصل إلى أقرب نقطة له من كوكب الأرض هذا العام يوم 10 حزيران/يونيو الجاري.