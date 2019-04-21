العالم يتضامن مع سريلانكا

عبر قادة من مختلف دول العالم عن حزنهم وصدمتهم لسقوط ضحايا في سلسلة هجمات عنيفة استهدفت الأحد كنائس وفنادق في العاصمة السريلانكية كولومبو أدت إلى مقتل أكثر من 160 شخصا.

ووقعت الهجمات في عيد الفصح الذي يحتفل فيه المسيحيون في جميع أنحاء العالم بالأسبوع المقدس.

البابا فرنسيس

عبر البابا فرنسيس الأحد عن "حزنه" بعد الاعتداءات التي أوقعت عشرات القتلى في سريلانكا الأحد، مؤكدا أنه "قريب من كل ضحايا هذا العنف الوحشي".

وأدت اعتداءات استهدفت كنائس وفنادق فخمة الأحد في سريلانكا التي يحيي سكانها الكاثوليك عيد الفصح، إلى سقوط أكثر من 160 قتيلا على الأقل بينهم 35 أجنبيا.

​ماكرون

دان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "بشدة" "الأعمال الشنيعة" و"الهجمات الإرهابية" في سريلانكا.

وكتب على موقع تويتر "حزن عميق بعد الهجمات الإرهابية على الكنائس والفنادق في سريلانكا، ندين بشدة هذه الأعمال الشنيعة. تضامننا مع الشعب السريلانكي وأفكارنا مع جميع أقارب الضحايا في يوم عيد الفصح".

ماي

دانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الاعتداءات التي ضربت كنائس وفنادق الأحد في سريلانكا، معتبرة أنها "أعمال عنف (...) مروعة".

وكتبت ماي في تغريدة على تويتر "علينا أن نتوحد للعمل على ألا يمارس أي شخص عقيدته بخوف"، معبرة عن "تعازيها الحارة" لـ"كل الأشخاص المتضررين".

ميركل

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الأحد إن "الكراهية الدينية والتعصب اللذين ظهرا بطريقة فظيعة اليوم (الأحد) يجب ألا ينتصرا".

وأعربت عن أسفها لأن "الناس الذين تجمعوا للاحتفال بعيد الفصح كانوا مستهدفين عمداً" وذلك في برقية تعزية نشرها متحدث باسمها على تويتر.

مودي

أدان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بشدة "الانفجارات المروعة في سريلانكا. لا يوجد مكان لمثل هذه الهمجية في منطقتنا. الهند تقف تضامنا مع شعب سريلانكا. أفكاري مع العائلات الثكلى والصلوات مع المصابين".

يونكر

عبر رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر عن شعوره بـ"الحزن" بعد الاعتداءات التي ضربت سريلانكا الأحد، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي "مستعد لتقديم دعمه" لكولومبو.

وقال يونكر على تويتر "علمت بهول وحزن بالاعتداءات التي كلفت هذا العدد من الناس حياتهم. أعبر عن تعازي الحارة لعائلات الضحايا الذين تجمعوا للصلاة بسلام أو جاؤوا لزيارة هذا البلد الجميل". وأضاف "نحن مستعدون لتقديم دعمنا".