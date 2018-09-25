العاهل الأردني: لا بديل عن حل الدولتين

قال الملك الأردني عبد الله الثاني الثلاثاء إن حل الدولتين هو الوحيد الذي يلبي احتياجات الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني "بإنهاء الصراع وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة على خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وأضاف العاهل الأردني في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أن "جميع قرارات الأمم المتحدة الصادرة عن الجمعية العامة أو مجلس الأمن، تقر بحق الشعب الفلسطيني، كباقي الشعوب، بمستقبل يعمه السلام والكرامة والأمل وهذا هو جوهر حل الدولتين".

ولفت الملك عبد الله الثاني إلى أن "مبادرة السلام العربية طرحت منذ أكثر من 16 عاما" وقد عملت الأطراف الدولية الفاعلة على مساعدة الطرفين لتحقيق السلام.

ودعا دول العالم للعمل معا لإعادة عملية السلام إلى مسارها الصحيح.