العاهل الأردني يؤكد لشينكر أهمية إقامة دولة فلسطينية

أجرى العاهل الأردني عبد الله الثاني محادثات، الخميس، مع مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر في العاصمة الأردنية.

وتناول اللقاء عددا من القضايا على بينها العلاقات الثنائية بين البلدين، والأزمات في المنطقة على رأسها النزاع بين الفلسطينيين وإسرائيل والأزمة السورية وضرورة وجود حل سياسي لها يسهم في عودة اللاجئين إلى بلدهم.

ويستضيف الأردن نحو 670 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، فيما تقدر عمان عدد الذين لجأوا إلى المملكة منذ اندلاع الحرب في بلادهم بنحو 1.3 مليونا.

وتشير حكومة عمان إلى أن استضافة هؤلاء كلفت المملكة أكثر من 10 مليارات دولار حتى نهاية عام 2017.

وشدد العاهل الأردني خلال لقائه على "أهمية إيجاد حل ينصف الفلسطينيين عبر إقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وإيقاف إسرائيل تصريحاتها المستفزة ومحاولتها تغيير الوضع القائم في القدس".

ومن المرتقب أن تعلن الولايات المتحدة، خطة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء النزاع الإسرائيلي الفلسطيني "في الأسابيع المقبلة".

تم إعلان الجانب الاقتصادي من الخطة في يونيو الماضي، ويتضمن مبلغ 50 مليار دولار من الاستثمارات الدولية في الأراضي الفلسطينية والدول العربية المجاورة على مدى 10 أعوام. لكن المسؤولين الفلسطينيين رفضوا الخطة الأميركية على خلفية استمرار القطيعة مع إدارة ترامب التي اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل.