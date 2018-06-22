العاهل الأردني يلتقي وزير الدفاع الأميركي

يلتقي العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الجمعة وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس وممثلين عن هيئة أركان القوات المشتركة الاميركية في البنتاغون.

وقال مسؤول في البنتاغون، إن زيارة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، تندرج في إطار تمتين الشراكة العسكرية والأمنية بين عمان وواشنطن، لما يمثله الأردن كـ"حليف إقليمي" و"شريك فاعل" في الحرب على تنظيم "الدولة الإسلامية" في سورية والعراق.

وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن هناك مواضيع عدّة يرى البنتاغون أهمية مناقشتها مع الشركاء الأردنيين في شكل دوري، وخصوصا في ما يتعلق بالوضع الأمني على الحدود مع سورية ومسألة اللاجئين، فضلا عن وجود نحو مئات المقاتلين الأردنيين إلى جانب تنظيمات إرهابية داخل سورية، مثل "الدولة الإسلامية" و"جبهة فتح الشام-النصرة" و"القاعدة" وغيرها.

وشدد المسؤول على أهمية تعاون الأردن في تسهيل العمليات الجوية الأميركية في المنطقة وتبادل المعلومات الاستخباراتية في محاربة الإرهاب.

يشار إلى أنه ومنذ العام الماضي، ارتفع حجم المساعدات العسكرية الأميركية إلى القوات المسلحة الأردنية لأكثر من 470 مليون دولار أميركي سنويا، إضافة إلى برامج مقدمة من الحكومة الأميركية في إطار التدريب.

ومن المتوقع أن يجري ملك الأردن مباحثات مع الرئيس دونالد ترامب وعدد من المسؤولين في الكونغرس تتناول قضية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وكان جاريد كوشنر مستشار الرئيس ترامب قد التقى العاهل الأردني في عمان الثلاثاء وبحثا جهود الإدارة الأميركية لإحلال السلام في المنطقة.