العبادي: لن نتفاعل مع العقوبات على إيران لكننا نلتزم بها

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن بلاده ضد العقوبات الدولية على إيران مشيرا إلى تجربة العراق في هذه الشأن والتي أدت إلى إضعاف البلد والشعب.



وقال العبادي في مؤتمره الصحفي الثلاثاء "لا نتعاطف مع العقوبات ولا نتفاعل معها ولا نعتبرها صحيحة" وأردف "لكننا نلتزم لحماية شعبنا".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب حذر العالم من التعامل تجاريا مع إيران مشيدا بالعقوبات التي وصفها بأنها "الأكثر إيلاما على الإطلاق" التي فرضتها واشنطن ودخلت حيز التنفيذ الثلاثاء.

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وأضاف الرئيس ترامب أن "أي جهة تتعامل تجاريا مع إيران لن يكون بإمكانها التعامل تجاريا مع الولايات المتحدة. لا أسعى إلى شيء أقل من السلم العالمي".