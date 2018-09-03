العبادي رئيسا بالوكالة لهيئة الحشد الشعبي

تولى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي رئاسة هيئة الحشد الشعبي بالوكالة، بعد ثلاثة أيام على إقالته رئيسها فالح الفياض، بحسب بيان صحافي الاثنين.

وأقصي الفياض من منصبه مساء الخميس. وكان قد فاز في انتخابات 12 أيار/مايو التشريعية ضمن تحالف النصر الذي يتزعمه العبادي، لكنه غادر إلى تحالف برلماني منافس.

وأصدر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء بيانا الاثنين جاء فيه "زار القائد العام للقوات المسلحة رئيس هيئة الحشد الشعبي حيدر العبادي مقر الهيئة للاطلاع على الأوضاع فيها".

ونقل البيان إشادة العبادي "ببطولات المقاتلين في الحشد الشعبي وتضحياتهم التي حققت النصر على الإرهاب ومواصلة الجهود من أجل بناء وإعمار البلد"، مؤكدا حرصه على "حقوق الأبطال المقاتلين وتوفير كل الدعم لهم".

وهيئة الحشد الشعبي شكلتها الحكومة العراقية في 15 حزيران/يونيو 2014، بعد توجيه أعلى مرجعية شيعية في العراق آية الله السيد علي السيستاني دعوة إلى الجهاد ضد داعش.

ونص أمر ديواني أصدره رئيس الوزراء على إقالة الفياض من منصبيه كمستشار للأمن الوطني وقائد للحشد الشعبي، إثر دعمه تحالف "الفتح" الذي يضم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وقوائم تابعة لقوات الحشد الشعبي المقربة من إيران.

وعزا العبادي قراره إلى كون الفياض انخرط "بمزاولة العمل السياسي والحزبي، وهذا ما يتعارض مع حيادية الأجهزة الأمنية والاستخبارية".

وتأتي هذه التطورات فيما يتصاعد الجدل حول ماهية الكتلة الأكبر داخل البرلمان الذي عقد أولى جلساته الاثنين، والتي ستشكل الحكومة المقبلة.