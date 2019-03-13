العبادي للحرة: تجار الحروب يستغلون الحشد

أكد رئيس الحكومة العراقية السابق وزعيم ائتلاف النصر حيدر العبادي حاجة العراق إلى الدعم الأميركي في ما يتصل بالحرب على الإرهاب ومواجهة تنظيم داعش.

وشدد العبادي في لقاء مع الحرة يبث لاحقا، على أهمية الدور الذي يضطلع به الجيش الأميركي في العراق، من خلال التدريب والدعم اللوجستي الذي يقدمه للقوات العراقية.

وشن العبادي هجوما على كتل سياسية قال إنها تعمل على استغلال "مسمى وتضحيات الحشد الشعبي"، واصفا من يقومون بذلك بـ "تجار الحروب".

وكشف رئيس الحكومة السابق عن زج قوى سياسية بعناصرها داخل هيئة الحشد الشعبي "طمعا بالمكاسب المالية".

وشغل العبادي منصب رئيس الوزراء في العراق بين عامي 2014 و2018.

وأعلن العبادي النصر على تنظيم داعش في كانون الثاني/ديسمبر 2017 بعد تحرير مدينة الموصل من التنظيم المتطرف.