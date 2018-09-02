العبادي: لن نجازف بمصالح العراقيين من أجل إيران

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إنه "لن يتم المجازفة بمصالح العراقيين من أجل إيران أو غيرها".

وأكد في تصريحات للصحافيين أنه "لا يضحي بمصالح شعبه من أجل إيران، حتى لو كان متعاطفا مع دولة جارة"، في إشارة للعقوبات المفروضة من أميركا على إيران.

وفيما يتعلق بتشكيل الحكومة الجديدة، أشار العبادي إلى أنه "لا يزال هناك تحقيق يتعلق بالانتخابات"، كما أنه "لا يوجد فيتو" على ترشيحه لرئاسة الوزراء من قبل الأكراد.

وأضاف أن أطرافا عراقية لم يسمها "وقعت على وثيقة تتنازل فيها للأكراد عن المناطق المتنازع عليها بما فيها كركوك".

وتابع العبادي أنه سيحضر الاثنين جلسة البرلمان الأولى لكن بصفته رئيسا للوزراء وفائزا في الانتخابات، مضيفا "لن أؤدي اليمين الدستورية، لأن ذلك سيمنعني من أداء مهامي التنفيذية".

وأشار العبادي إلى أن قرار عزل مستشار الأمن الوطني فالح الفياض "نهائي ولا رجعة فيه"، مهددا بمقاضاته في حال تحدث باسم ائتلاف النصر.

وقرر العبادي الخميس الماضي إقالة الفياض من منصبه كمستشار للأمن الوطني إضافة إلى منصبيه في رئاسة هيئة الحشد وجهاز الأمن الوطني بدعوى "مزاولة العمل السياسي والحزبي، ما يتعارض مع المهام الأمنية الحساسة التي يتولاها".