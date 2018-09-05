احتجاجات البصرة.. العبادي يأمر بتحقيق والأمم المتحدة تدعو للتهدئة

دعا ممثل الأمم المتحدة في العراق الأربعاء إلى "تهدئة" الأوضاع في البصرة جنوبي العراق غداة يوم من الاحتجاجات الأكثر دموية قتل خلالها ستة أشخاص، فيما أمر رئيس الوزراء حيدر العبادي بإجراء تحقيق في ما يجري المدينة.

واتهم العبادي في مؤتمر صحافي الثلاثاء "أولئك الذين يسكبون الزيت على النار" بتعريض المدينة للخطر.

وتم خلال اجتماع لمجلس الوزراء اتخاذ قرارات لحل مشكلة مياه الشرب في المحافظة.

وعقد العبادي اجتماعا طارئا مع عدد من أعضاء مجلس النواب للمحافظة بحضور المحافظ أسعد العيدان.

ودعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش "السلطات إلى تجنب الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين وتوفير الحماية اللازمة لأهل البصرة".

واحتشد الآلاف مساء الثلاثاء حول مقر المحافظة وسط مدينة البصرة، وقام بعضهم برشق المبنى بقنابل حارقة وردت الشرطة بقنابل مسيلة للدموع وإطلاق نار.

وبدت شوارع المدينة الأربعاء خالية من المارة، في حين أغلقت أبواب عدد كبير من المحال التجارية وانتشرت في شوارعها إطارات سيارات محترقة.

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وقد ارتفعت حصيلة ضحايا المواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن في البصرة إلى ستة قتلى وأكثر من 20 جريحا، وفقا لمصدر رسمي.

ويحتج العراقيون في الجنوب منذ تموز/يوليو الماضي على البطالة وسوء الخدمات العامة.

المصدر: وكالات