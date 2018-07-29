العبادي يأمر بـ'سحب يد' وزير الكهرباء

أصدر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمرا بـ"سحب يد" وزير الكهرباء قاسم الفهداوي.

ونقص الكهرباء أحد أسباب الاحتجاجات المستمرة في العراق منذ ثلاثة أسابيع.

وطالب المتظاهرون خلال الاحتجاجات في وسط العراق وجنوبه بإقالة الفهداوي بسبب الضعف الحاد في خدمات الكهرباء التي لا تحصل عليها العائلات العراقية إلا لساعات محدودة في اليوم.

وجاء في إعلان الأحد أن وقف الفهداوي سيستمر حتى يتم الانتهاء من التحقيق. بيد أن العبادي لم يخض في تفاصيل.

وبالرغم من مليارات الدولارات التي أنفقت منذ الإطاحة بصدام حسين في 2003، فإن العديد من المدن والبلدات العراقية لا تزال تعاني من انقطاعات حادة ومتكررة في التيار الكهربائي.