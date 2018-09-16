العبادي يأمر بنشر قوات على الحدود العراقية التركية

أمر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الأحد بنشر قوات حرس الحدود على طول الحدود العراقية التركية.

وقال مكتب العبادي في بيان إن القرار جاء على هامش اجتماع لمجلس الأمن الوطني ويهدف "لحماية الحدود ومنع اي خروقات".​

المجلس الوزاري للأمن الوطني يُصدر القرارات التالية : pic.twitter.com/1IlM3WfGVH — PM Media Office (@IraqiPMO) September 16, 2018

وأضاف البيان أن "وزارة الخارجية ستتولى اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتوثيق الخروقات التركية للأجواء العراقية لدى الأمم المتحدة وإعادة عرضها على مجلس الأمن الوطني".

وفي حزيران/يونيو الماضي توغل الجيش التركي بعمق 30 كيلومترا داخل الأراضي العراقية خلال ملاحقته مسلحي حزب العمال الكردستاني في جبل قنديل بإقليم كردستان شمال العراق.

وتشن الطائرات التركية بين فترة وأخرى غارات على مواقع الحزب المنتشرة داخل الأراضي العراقية.

وتقول تركيا إنها تعمل على إقامة خط "منطقة مسيطر عليها" بعمق 26 إلى 27 كيلومترا داخل الأراضي العراقية، بهدف "تجفيف منابع الإرهاب"، في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني.