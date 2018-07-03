العبادي يبحث مع وفد أميركي تخفيض عدد المستشارين

قال مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الثلاثاء إن وفدا أميركيا بحث خلال زيارته لبغداد تخفيض عدد المستشارين الأميركيين في العراق.

وذكر المكتب في بيان أن الوفد ضم كلا من السيناتور في مجلس الشيوخ ليندسي غراهام والسيناتور إليزابيث وارن وبحضور السفير الأميركي في العراق دوغلاس سيليمان وقائد قوات التحالف الدولي في العراق وسورية الجنرال بول فنك.

وأضاف البيان أن وفد مجلس الشيوخ الأميركي أكد أن الولايات المتحدة "ستواصل تقديم الدعم للعراق في مجالات التدريب والتسليح".

وكانت الحكومة العراقية أعلنت في شباط/فبراير الماضي أن القوات الأميركية في العراق بدأت بخفض أعدادها التي تقدر بخمسة آلاف عنصر، بعد إعلان النصر على تنظيم داعش نهاية العام الماضي.