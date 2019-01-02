العبادي يعلق على 'محاصرة' منزله

قال رئيس الحكومة العراقية السابق حيدر العبادي إن "قوة من حماية رئيس الحكومة عادل عبد المهدي قامت الأربعاء الماضي بإغلاق المجمع" الذي يضم منزله.

وأضاف العبادي في بيان صحافي مساء الثلاثاء "قمنا بالاتصال بمكتب عادل عبد المهدي وأبلغونا أنهم سيستفسرون عن الأمر، ولكنهم لم يعاودوا الاتصال والتوضيح".

وجاء في البيان "رفضنا أي تصعيد وسلمنا آخر المتعلقات، ومنها هذا المنزل، وباشرنا بهذه الإجراءات، إلا أننا تفاجئنا من هذه التصرفات".

وأشار البيان إلى أن عبد المهدي اتصل بالعبادي الثلاثاء و"أبدى أيضا رفضه لهذه الإجراءات، التي كانت من دون علمه حسب قوله"، مؤكدا "على اتباع السياقات الصحيحة في التعامل مع عقارات الدولة مع الجميع وعدم الكيل بمكيالين من أجل تحقيق أهداف سياسية".

وكان ائتلاف النصر الذي يتزعمه العبادي قد أعرب عن امتعاضه مما سماه تصرفا غير لائق قام به مسؤول حماية رئيس الوزراء عبد المهدي حيال أحد منازل العبادي في المنطقة الخضراء.

