العبادي يصل إلى البصرة بعد أسبوع دام

وصل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الاثنين إلى محافظة البصرة في جنوب البلاد، بعد أسبوع من الاحتجاجات على تردي الوضع المعيشي شهدت أعمال عنف، بحسب بيان صادر من مكتبه.

وفي أعقاب مقتل 12 متظاهرا وإضرام النار في عدد من المباني الحكومية والقنصلية الإيرانية في المدينة الغنية بالنفط، عاد الهدوء إلى البصرة ليل السبت.

ومنذ بداية تموز/يوليو الماضي، تظاهر الآلاف في البصرة ثم انتقلت الاحتجاجات إلى كامل الجنوب العراقي، في تظاهرات ضد الفساد وانعدام الخدمات العامة والبطالة التي زاد من سوئها هذا العام الجفاف الذي قلص الإنتاج الزراعي بشكل كبير.

واتخذت التظاهرات منحى تصعيديا اعتبارا من الثلاثاء على خلفية أزمة صحية غير مسبوقة في البصرة، حيث نقل 30 ألف شخص إلى المستشفى إثر تسممهم بمياه ملوثة.