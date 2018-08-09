العبادي يعفي مدراء عامين في وزارة الكهرباء

أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي عن إعفاء عدد من المدراء في وزارة الكهرباء، فيما أعلنت هيئة النزاهة صدور أكثر من ألف مذكّرة توقيف بحق مسؤولين، بينهم تسعة بدرجة وزير.

وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي نشر على صفحة فيسبوك الخاصة بالعبادي، فإن هذا الإجراء يأتي "ضمن حزمة الإصلاحات لإعادة هيكلة وزارة الكهرباء بما يخدم مصلحة توفير الكهرباء للعراقيين".

وأعفى العبادي مدراء عامين في دوائر الاستثمارات والعقود وتوزيع كهرباء بغداد والدائرة الإدارية، إضافة إلى تغييرات في دوائر القانونية والتشغيل والتحكم ودوائر مختلفة.

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ويأتي الإجراء الجديد بعد نحو عشرة أيام من إقالة العبّادي لوزير الكهرباء قاسم الفهداوي وذلك عقب ثلاثة أسابيع من موجة احتجاجات في جنوب العراق ندّدت خصوصاً بنقص الكهرباء المزمن في البلاد.

أوامر قبض على تسعة وزراء

من جهة أخرى، أعلنت هيئة النزاهة في تقريرها النصفي الخميس أن التحقيقات التي أجرتها حتى اليوم قادت الى إصدار السلطات القضائيَّة 1071 أمرَ قبضٍ، نُفِّذ منها 476 أمراً خلال النصف الأول من العام الحالي.

واشار التقرير بحسب بيان صحافي منشور على الموقع الإلكتروني للهيئة نسخة منه الى أن "عدد الوزراء ومن هم بدرجتهم ممن صدر بحقهم أمر قبض بلغ تسعة".

وأشارت اللجنة إلى صدور 107 أوامر قبض أخرى بحق 59 من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين.

وبحسب تقرير الشفافية العالمي، يعتبر العراق أحد البلدان الأكثر فسادا في العالم، إذ إنه يحتل المركز 166 في قائمة من 176 دولة بعلامة 17 من مئة.

ويندد العراقيون منذ سنوات بالإهمال المالي الذي يدمر البلاد ويفكك هيكليتها الأساسية على الرغم من الاستثمارات التي تتم بمليارات الدولارات.