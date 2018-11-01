الطائرة الإندونيسية.. العثور على أحد الصندوقين الأسودين

عُثر الخميس على أحد الصندوقين الأسودين لطائرة "لايون إير" الإندونيسية التي تحطمت الاثنين وكان على متنها 189 شخصا، حسب ما أعلن رئيس اللجنة الوطنية لسلامة النقل.

وقد تكون التسجيلات على الصندوق الأسود حاسمة في كشف ما حدث للطائرة قبل تحطمها، غير أن سويرجانتو تجاهجونو قال لوكالة الصحافة الفرنسية: "لا نعرف ما إذا كان هذا صندوق تسجيل بيانات الرحلة أو صندوق تسجيل الأصوات داخل قمرة القيادة".

ويشارك نحو ألف شخص بينهم عشرات الغطاسين في جهود البحث، إضافة إلى مروحيات وسفن.

واختفت الطائرة وهي من طراز "بوينغ 737 ماكس" وضعت في الخدمة قبل بضعة أشهر، في بحر جافا الاثنين.

وكانت الطائرة طلبت العودة إلى مطار العاصمة قبل أن ينقطع الاتصال بينها وبين برج المراقبة في جاكارتا من حيث انطلقت.

وكانت الطائرة المنكوبة في طريقها إلى مدينة بنغال بينانغ، وهي منطقة عبور للسياح الراغبين في الاستمتاع بشواطئ جزيرة بلينتونغ المجاورة.

وتستبعد السلطات احتمال العثور على ناجين.