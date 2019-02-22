العثور على النحلة العملاقة المفقودة

تمكن المصور كلاي بولت من التقاط صورة لأكبر نحلة في العالم بعد اختفائها لنحو أربعة عقود.

واضطر بولت للسفر إلى إندونيسيا والاستعانة بدليل محلي للبحث عن النحلة المفقودة في الغابات الآسيوية، متتبعا خطى الباحث في مجال التطور والانتقاء الطبيعي ألفريد راسل والاس الذي عاش في القرن التاسع عشر.

وبدأ بولت رحلة بحثه بمطالعة أحد منشورات والاس عن تفاصيل سفره عبر ماليزيا وغينيا الجديدة وصولا إلى إندونيسيا في أواخر القرن التاسع عشر.

وفقد أثر "نحلة والاس العملاقة" منذ عام 1981 ويقول بولت إن "حجمها يضاهي إبهام إنسان".

ويمكن لهذه النحلة أن يصل طولها إلى نحو 3.7 سنتيمترا وعرضها مع الجناحين إلى أكثر من ستة سنتيمترات.

ووصل بولت مع ثلاثة آخرين إلى إندونيسيا في أواخر كانون الثاني/يناير الماضي حيث شوهدت النحلة آخر مرة.

وبعد عملية بحث مطولة تمكن دليل بولت المرافق من رؤية حشرة كبيرة تتحرك بين أوراق الشجر، فصعد إليها وأمسكها ليتبين له أن المجموعة "أعادة اكتشاف نحلة والاس العملاقة"، يقول بولت.