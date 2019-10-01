العثور على جثة رجل أفريقي في مخزن عجلات طائرة مغربية

أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية، الاثنين، العثور على رجل ينحدر من أفريقيا جنوب الصحراء جثة هامدة في مخزن عجلات إحدى طائراتها لدى هبوطها في مطار الدار البيضاء قادمة من كوناكري، عاصمة غينيا.

وقالت الشركة في بيان إن الرجل لقي مصرعه بعد تسلله إلى مخزن العجلات، ليلة الأحد الاثنين، بينما كانت الطائرة تستعد للإقلاع من مطار العاصمة الغينية إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء.

وتسلل الرجل إلى مدرج مطار كوناكري في انتهاك لقواعد السلامة المعمول بها، ثم اختبأ في مخزن جهاز الهبوط، بحسب بيان الشركة.

وفتحت السلطات تحقيقا في الحادث بعد العثور على الجثة مباشرة بعد هبوط الطائرة في الدار البيضاء فجر الاثنين.

يذكر أنه على ارتفاع 10 آلاف متر تتراوح درجة الحرارة الخارجية بين 50 و55 درجة مئوية تحت الصفر وينعدم الأوكسيجين، وخلافا لما يكون عليه الحال داخل الطائرة فإن مخزن العجلات لا يجهز بوسائل التدفئة أو الأوكسجين.