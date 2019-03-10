العثور على جثة طفلة على شاطئ يوناني

عُثر على جثة طفلة يُعتقد أنها غرقت في حادث تعرض له قارب مهاجرين على شاطئ جزيرة ليسبوس اليونانية الأحد، حسب ما أفاد به خفر السواحل اليونانيون.

وقالت قوات خفر السواحل في بيان إنه تم العثور على جثة طفلة عمرها بين أربع وست سنوات "بدون رأس وفي مرحلة تحلل متقدمة".

وكانت تقارير الإعلام المحلي ومصادر في خفر السواحل، قالت في وقت سابق إنه يُعتقد أن الجثة تعود إلى طفلة فُقدت بعد غرق قارب شرق ليسبوس الشهر الماضي.

وقام السكان المحليون الذين عثروا على الجثة على شاطئ فاتيرا في ليسبوس صباح الأحد، بإبلاغ خفر السواحل الذين نقلوا الجثة إلى مستشفى لتشريحها.

وبعد ذلك بساعات، وبحسب بيان خفر السواحل، تم العثور على جثة امرأة في مرحلة تحلل متقدمة على شاطئ آخر. وكانت تقارير أولية ذكرت في وقت سابق ان الجثة تعود الى رجل.

والخميس لقي ثلاثة أشخاص بينهم طفلان حتفهم عند غرق قارب مهاجرين قرب جزيرة ساموس اليونانية.

وقُتل أكثر من 200 مهاجر ولاجئ حتى هذا الوقت من العام أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط للتوجه إلى إيطاليا، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.