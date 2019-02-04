العثور على جثة في 'طائرة سالا'

أعلن محققون بريطانيون الاثنين أنهم رصدوا جثة في صور تحت الماء لحطام الطائرة التي كان على متنها لاعب كرة القدم الأرجنتيني إيميليانو سالا.

واختقت الطائرة التي كان على متنها أيضا الطيار ديفيد إيبوتسون قبل أسبوعين فوق القنال الإنكليزي على بعد نحو 20 كلم شمال جزيرة غورنسي.

وقال فرع التحقيق في الحوادث الجوية في بيان "بشكل مأساوي وفي لقطات فيديو (من السيارة التي تعمل عن بعد)، رأينا راكبا واحدا بين الحطام".

وعثر قارب إنقاذ الأحد على حطام الطائرة التي كانت تقل سالا بين مدينتي نانت الفرنسية وكارديف البريطانية، في قاع القنال الإنكليزي.

وأبلغت أسرتا سالا وقائد الطائرة ديفيد إيبوستن بالعثور على الحطام.