العثور على جثتي سائحتين بالمغرب

أعلنت وزارة الداخلية المغربية العثور عن جثتي امرأتين إحداهما دنماركية والأخرى نروجية، في قرية في جبال الأطلسي الكبير الإثنين.

وأوضحت الداخلية في بيان أن جثتي المرأتين عثر عليهما وعلى رقبتيهما "آثار عنف" بسبب أداة قطع.

وأكد البيان فتح التحقيق في "عمل إجرامي" دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وغير على جثتي المرأتين في منطقة جبلية معزولة على بعد 10 كيلومترات من قرية إمليل السياحية في جبال الأطلس الكبير.

وتعتبر قرية إمليل محطة انطلاق جولات السير والتسلق في جبل توقبال، أعلى قمة في شمال أفريقيا.

وتعتبر السياحة من ركائز الاقتصاد المغربي وثاني أكبر جهة توظيف في المملكة بعد الزراعة.