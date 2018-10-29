العثور على جثتي سعوديتين في نهر بنيويورك

كشفت الشرطة في ولاية نيويورك الاثنين أن جثتين عثر عليهما في نهر هدسون الأربعاء الماضي تعودان لأختين، وأفادت مواقع إخبارية سعودية بأن الاختين سعوديتا الجنسية.

وقالت السلطات إن الأختين هما روتانا (22) وتالا (16) فارع اللتين كانتا تعيشان في مقاطعة فيرفاكس بولاية فرجينيا.

Update: the two women have been identified. Thanks to everyone who shared the sketches, and thank you @NYPDDetectives. https://t.co/SMNOQt8SqE — NYPD NEWS (@NYPDnews) October 28, 2018

وتمنع قوانين الخصوصية المرعية في الولايات المتحدة إيراد مزيد من التفاصيل عن الضحيتين خاصة تالا التي توفيت قاصرا.

وقالت الشرطة إن الجثتين كانتا مقيدتين مع بعضهما بشريط لاصق ولا تظهر عليهما آثار إصابات جسدية وكانتا ترتديان سروالين أسودين وسترتين. وعثر أحد المارة على الجثتين في منطقة آبر ويست سايد لمنهاتن وأبلغ الشرطة.

ولم تكشف السلطات عن سبب الوفاة بعد، مرجحة فرضية انتحار الأختين بالقفز من جسر جورج واشنطن، قبل أن تلفظ المياه جثتيهما لاحقا.

وكانت مصادر صحفية قد ذكرت أن والدة الفتاتين أبلغت الشرطة بفقدان ابنتها الصغرى تالا منذ شهرين، لكنها أوقفت البحث عنها بعد ما علمت أنها تزور أختها الكبرى في نيويورك.

واعتبرت الأختان مفقودتين بعد انقطاع الاتصال بهما أسبوعا قبل الحادث.