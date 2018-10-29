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العثور على جثتي سعوديتين في نهر بنيويورك

صورة توصيفية للفتاتين السعوديتين اللتين عثر على جثيتهما في نهر بنيويورك

كشفت الشرطة في ولاية نيويورك الاثنين أن جثتين عثر عليهما في نهر هدسون الأربعاء الماضي تعودان لأختين، وأفادت مواقع إخبارية سعودية بأن الاختين سعوديتا الجنسية.

وقالت السلطات إن الأختين هما روتانا (22) وتالا (16) فارع اللتين كانتا تعيشان في مقاطعة فيرفاكس بولاية فرجينيا.

وتمنع قوانين الخصوصية المرعية في الولايات المتحدة إيراد مزيد من التفاصيل عن الضحيتين خاصة تالا التي توفيت قاصرا.

وقالت الشرطة إن الجثتين كانتا مقيدتين مع بعضهما بشريط لاصق ولا تظهر عليهما آثار إصابات جسدية وكانتا ترتديان سروالين أسودين وسترتين. وعثر أحد المارة على الجثتين في منطقة آبر ويست سايد لمنهاتن وأبلغ الشرطة.

ولم تكشف السلطات عن سبب الوفاة بعد، مرجحة فرضية انتحار الأختين بالقفز من جسر جورج واشنطن، قبل أن تلفظ المياه جثتيهما لاحقا.

وكانت مصادر صحفية قد ذكرت أن والدة الفتاتين أبلغت الشرطة بفقدان ابنتها الصغرى تالا منذ شهرين، لكنها أوقفت البحث عنها بعد ما علمت أنها تزور أختها الكبرى في نيويورك.

واعتبرت الأختان مفقودتين بعد انقطاع الاتصال بهما أسبوعا قبل الحادث.

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