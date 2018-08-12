العثور على جثتي مهاجرين سوريين في غابة بكرواتيا

عثر الأحد على جثتي مهاجرين سوريين في كرواتيا يعتقد أنهما تسللا من البوسنة، في غابة على بعد حوالي 90 كيلومتر من الحدود بين البلدين.

واكتفت الشرطة الكرواتية بتأكيد العثور على الجثتين في غابة مجاورة لبلدة درزنيشا صباح الأحد، من دون أن تعطي أي تفاصيل عن جنسية أو عمر صاحبيهما، وأشارت إلى أن التحقيق لا يزال جاريا.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "يوتارني ليست" المحلية أن المتوفيين هما رجلان لقيا مصرعهما ليل السبت/الأحد بينما كانا نائمين إذ سقطت عليهما صخرة كبيرة إثر انفصالها من جرف عال.

وأضافت أن الوثائق التي كانت بحوزتهما تشير إلى أنهما سوريان ويبلغ كل منهما من العمر 24 عاما.

وتقدر السلطات البوسنية أن نحو 4000 مهاجر ولاجئ موجودون حاليا على أراضيها خصوصا في بلدتي بيهاتش وفيليكا كلادوسا القريبتين من الحدود الكرواتية على أمل العبور إلى دول الاتحاد الأوروبي على طول ما يعرف بـ"طريق البلقان".