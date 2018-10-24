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اعتراض طردين مشبوهين أرسلا لمنزلي كلينتون وأوباما

الرئيسان السابقان بيل كلينتون وباراك أوباما والمرشحة الرئاسية السابقة هيلاري كلينتون

أفادت شبكة "سي أن أن" الأميركية بأن جهاز الخدمة السرية اعترض طردا مشبوها كان مرسلا إلى البيت الأبيض.

ولم يؤكد البيت الأبيض من جهته صحة ما نشرته "سي أن أن"، فيما نفى مصدر مطلع تحدث لوكالة "رويترز" اعتراض طرد مشبوه.

وأعلن الجهاز في وقت سابق الأربعاء أنه اعترض طردين مشبوهين موجهين إلى منزل الرئيس الأسبق باراك أوباما في العاصمة واشنطن ومنزل المرشحة الديموقراطية لانتخابات 2016 الرئاسية هيلاري كلينتون في نيويورك.

وأصدر الجهاز بيانا أوضح فيه أن تحقيقا واسع النطاق فتح على مستوى السلطات الفدرالية والمحلية.

وأوضح مسؤول في الجهاز أن شرطة الخدمة السرية تعاملت مع الطردين كقنبلتين محتملتين موضحا ألا أحد من أسرة أوباما أو كلينتون كان في خطر.

وأعلنت CNN أن طرودا مشبوهة أرسلت إلى مكتب الشبكة في نيويورك، والذي تم إخلائه، وكذلك إلى مركز "تايم وارنر" التجاري بالمدينة.

وتأتي الأنباء عن الطرود المشبوهة، بعد يوم على إعلان الشرطة العثور على ما يبدو أنها عبوة ناسفة في صندوق بريد خارج منزل الملياردير جورج سوروس، المعروف بتوجهاته الليبرالية في نيويورك.

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